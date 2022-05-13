Задержанные представители независимых профсоюзов Беларуси признаны политзаключёнными

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными задержанных властями десятерых лидеров и активистов независимых профсоюзов Беларуси.

В частности, политзаключенными признаны Геннадий Федынич, Вацлав Орешко, Александр Ярошук, Ирина Буд-Гусаим, Михаил Громов, Мирослав Сабчук, Янина Малаш, Виталий Чичмарёв, Сергей Антусевич и Василий Береснёв.

В настоящий момент число политзаключенных в Беларуси составляет 1195 человек. За период с 1 июня 2020 года в Беларуси политзаключенными признаны 1452 человека.