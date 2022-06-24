ЕБРР предоставит Молдове кредит на 300 млн евро для обеспечения поставок газа

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Молдове трехлетний возобновляемый кредит в объеме до 300 млн евро, чтобы подготовиться к непредсказуемым ситуациям с поставкой газа.

Предусматривается транш объемом до 200 млн евро для срочных закупок в случае проблем со снабжением, а также до 100 млн - на меры по диверсификации поставок и хранения газа, которые Молдова использует для накопления стратегических запасов в хранилищах в Румынии или Украине.

Денежные средства предоставляются государственной компании Energocom. Ранее в июне схожий кредит получил также НАК "Нафтогаз Украины".