ЕС договорился с Норвегией об увеличении поставок газа

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, еврокомиссар по вопросам энергии Кадри Симсон и министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд в четверг договорились об усилении сотрудничества в сфере энергетики.

Речь идет об обеспечении дополнительных краткосрочных и долгосрочных поставок газа из Норвегии, решению проблемы высоких цен на энергоносители и развитию долгосрочного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе, и на нее приходится около четверти поставок газа в Европейский Союз. Европейский энергетический рынок является ключевым рынком сбыта норвежских энергоносителей.

Конкретные условия по увеличению поставок газа из Норвегии в ЕС будут определены позже.