"Большая семерка" выступила за сохранение антироссийских санкций

Государства "большой семерки" выступают за сохранение антироссийских санкций, введенных за "неприемлемые действия России на Украине", говорится в Twitter канадского МИД.

"Министр Фриланд (глава МИД Канады) и другие главы МИД "большой семерки" подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия на Украине сохранятся", - говорится в сообщении.

Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.