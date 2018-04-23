Последнее обновление: 23.04.2018 15:27

"Большая семерка" выступила за сохранение антироссийских санкций

Государства "большой семерки" выступают за сохранение антироссийских санкций, введенных за "неприемлемые действия России на Украине", говорится в Twitter канадского МИД.

"Министр Фриланд (глава МИД Канады) и другие главы МИД "большой семерки" подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия на Украине сохранятся", - говорится в сообщении.

Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.

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