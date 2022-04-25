Путин сообщил о предотвращении убийства «известного тележурналиста» Соловьева

Путин сообщил о пресечении деятельности террористической группы, которая планировала убийство «известного российского тележурналиста» Соловьева.

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

После его заявления Федеральная служба безопасности сообщила, что планировалось убийство журналиста Владимира Соловьева. Сделать это намеревалась «группа неонацистов по заданию Службы безопасности Украины», говорится в сообщении ЦОС ФСБ, передает РБК.

По словам Путина, в Москве «по фамилии известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины».

«Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, к распространению информации. Это отношение к правам человека в целом: они пекутся только о своих собственных правах — кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по старинке исходя из своего колониального прошлого», — обвинил кого-то Путин в имперских амбициях.

«В России это не пройдет», — добавил он.

В ФСБ сообщили, что подозреваемые задержаны, и назвали их участниками запрещенной в России террористической организации National Socialism/White Power. При обысках по адресам проживания задержанных были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств типа «коктейль Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом», - сказано в сообщении.

История с покушением на «известного тележурналиста» ушла на второй сезон. События первого происходили в Беларуси…