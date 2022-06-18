Тихановская просит ЕС о европейской перспективе Беларуси

Светлана Тихановская, Павел Латушко и другие лидеры демократических сил Беларуси накануне запланированного на 23 июня саммита ЕС направили лидерам ЕС письмо с просьбой предоставить Беларуси европейскую перспективу.

«Лидеры демократических сил призвали поддержать кандидатство Украины, Грузии и Молдовы в ЕС, а также отразить в итоговом документе Совета ЕС европейскую перспективу для Беларуси после демократических перемен. Письмо отправлено руководителям Европарламента, Еврокомиссии, всех стран ЕС, Украины, Молдовы, Грузии», - сообщает пресс-служба Тихановской.

«Сейчас разговор идёт не о членстве Беларуси в ЕС, а о возможности беларусов выбирать своё будущее после ухода Лукашенко – и важно, чтобы все двери были открыты. Такая позиция Беларуси заявляется впервые», - отмечается в сообщении.

Пресс-служба Тихановской приводит один из фрагментов письма: «Сейчас, когда ЕС рассматривает заявки из нашего региона, настал подходящий момент также признать и подтвердить европейскую перспективу для Беларуси. Это станет основой для принятия решений о формах взаимодействия между беларусским народом и ЕС, что приведёт к поддержанию безопасной, демократической и процветающей Европы».

Лидеры демсил Беларуси упомянули и судьбу Украины, призвав ЕС предоставить южной соседке статус кандидата на вступление в ЕС.

«Украина занимает особое положение, поскольку она защищает свое суверенное право на свободу вступать в союзы – право, в котором Россия прямо отказывает не только Украине, но и ЕС. Чтобы признать роль украинского народа в защите безопасности Европы, мы считаем, что Украине следует безотлагательно предоставить статус кандидата», - говорится в письме.