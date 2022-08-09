Последнее обновление: 09.08.2022 18:45

МИД РБ обвинил Запад в потворстве силовому свержению власти в синеокой

МИД Беларуси в связи с комментариями Евросоюза и США по поводу второй годовщины массовых протестов против фальсификации президентских выборов, обвинил Запад в потворстве оппозиционным экстремистам, призывающим к силовому свержению власти.

"Европейский союз и отдельные западные страны в контексте очередной годовщины президентских выборов в Республике Беларусь вновь позволили себе ряд оскорбительных и голословных обвинений в адрес суверенного и независимого белорусского государства. Совершенно очевидно, что уж точно не Брюсселю или Вашингтону определять степень легитимности руководства Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

В заявлениях представителей США и ЕС говорится, что Запад не признает демократическую легитимность Лукашенко.

"Выступаем категорически против вмешательства Запада во внутренние дела суверенной Беларуси в форме открытой поддержки и финансирования оппонентов законной власти. Потворство экстремистам из числа белорусской оппозиции уже привело к тому, что с их стороны все чаще звучат абсолютно безумные призывы к силовому свержению власти", - сказано в заявлении.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование