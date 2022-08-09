МИД РБ обвинил Запад в потворстве силовому свержению власти в синеокой

МИД Беларуси в связи с комментариями Евросоюза и США по поводу второй годовщины массовых протестов против фальсификации президентских выборов, обвинил Запад в потворстве оппозиционным экстремистам, призывающим к силовому свержению власти.

"Европейский союз и отдельные западные страны в контексте очередной годовщины президентских выборов в Республике Беларусь вновь позволили себе ряд оскорбительных и голословных обвинений в адрес суверенного и независимого белорусского государства. Совершенно очевидно, что уж точно не Брюсселю или Вашингтону определять степень легитимности руководства Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

В заявлениях представителей США и ЕС говорится, что Запад не признает демократическую легитимность Лукашенко.

"Выступаем категорически против вмешательства Запада во внутренние дела суверенной Беларуси в форме открытой поддержки и финансирования оппонентов законной власти. Потворство экстремистам из числа белорусской оппозиции уже привело к тому, что с их стороны все чаще звучат абсолютно безумные призывы к силовому свержению власти", - сказано в заявлении.