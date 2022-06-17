Последнее обновление: 17.06.2022 10:59

Лукашенко не знает, чем закончится война в Украине, но «это начало»

Лукашенко не знает, чем закончится война России в Украине, но, по его мнению, это один из элементов крупного передела мира.

"Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине, - это начало. Это один из элементов крупного передела мира. Будут ломать, крошить. Страдать будут малые государства", - сказал Лукашенко во время стендапа на «Белшине».

Он также заявил, что «диктат со стороны Запада уже всем надоел».

«Мир начинает перестраиваться. Делайте каждый свое», - обратился он к рабочим. – «Остальные проблемы – мои».

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