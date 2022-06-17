Последнее обновление: 17.06.2022 17:41

Лукашенко: Бог нас часто ударял по голове, но щадил, жалел

Бог, наверное, часто ударял «нас» по голове, но помог Беларуси совладать с «национализмом» в 90-е, что в итоге предотвратило украинский сценарий, заявил сегодня Лукашенко.

Он, как человек с украинскими корнями, назвал народ Украины «настоящим, крепким, мужественным, хорошим».

«Да, со своими особенностями. У нас тоже, знаете, не все однозначно. Любой народ, все люди, они разные. Но это очень хороший народ", - сказал Лукашенко, посетовав, что к руководству страны пришли националисты и даже нацисты.

"Не дай бог, до фашизма дойдут. Вот у них взяли верх эти руководители", -добавил он.

Он сказал, что пол аналогичному сценарию развивались события и в Беларуси в начале 90-х, но, в отличие от Украины, в стране "отмели эту нечисть" и пошли другим путем.

"Это непросто было сломать. Мы без войны это сделали. Вы вспомните, какие бунты были, как в Минске переворачивали автомобили, жгли. У нас это было в первые годы моего президентства. Националисты не сдавались у нас просто так. А в Украине они не выдержали. Украина всегда была больше националистической, нежели Беларусь. Мы всегда такими были толерантными, интернационалистами, добрыми. Потому что история у нас такая была. Мы всегда часто были биты, страдали. И Наполеон, и Первая мировая война, революция, Вторая мировая война".

"Наверное, бог нам помог. Мы от этого отказались в прошлом веке в середине 90-х и избрали другой курс. Он оказался на сегодняшний день, дай бог, чтобы дальше так было, правильным", - убежден пенсионер.

Он заверил, что в мире есть сотни миллионов доброжелателей Беларуси.

"Их сотни миллионов. Поверьте. Просто сейчас монополизировали СМИ и мы видим кругом эти фейки. Такой мир сейчас. От этого никуда не деться. Благодаря этим фейкам в 2020-м году чуть страну у нас не перевернули. Но время берет свое. Правда всегда побеждает. Поэтому, наверное, господь нам и помогает. Рассчитывали, что мы рухнем мгновенно с этими санкциями и прочим. И порой, знаете, неописуемо и необъяснимо мы выходили из ситуации. Наверное, увидел, помог. А помог потому, что мы еще не совсем плохие. Значит, мы еще не дошли до дна, до ручки, как в народе говорят. Все же верующие, а не всегда поступаем так, как должны, как в Священном Писании написано. Поэтому верить - это хорошо, это просто. А вот жить надо еще в соответствии с тем. Думаю, что он на нас смотрит. И, не дай бог, по голове ударит. Он нас часто ударял по голове, но щадил, жалел. Поэтому мы выдержим это время"…

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