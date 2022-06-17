Зеленский поручил проверить боеготовность на границе с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский дал указание проверить боеготовность украинских войск на белорусском направлении.

Об этом сообщил в четверг секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире украинского ТВ.

"Вчера президент собрал Ставка верховного главнокомандующего, и проговаривался именно этот вопрос - вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны: что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. В результате есть поручение - сейчас будет проходить проверка в четырех областях (регионах Украины) состояния подготовки на случай, если будут происходить повторные вызовы для нашей страны", - сказал секретарь СНБО.