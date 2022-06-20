Последнее обновление: 20.06.2022 09:26

В офисе Зеленского назвали «тонкой ситуацией» привлечение Беларуси к компенсации потерь Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «тонкой ситуацией» привлечение властей Беларуси к ответственности в рамках установления компенсационных механизмов со стороны Украины.

"Очень тонкая ситуация. Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем принимать это во внимание и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь неактивно участвует в войне», - заявл Ермак.

«Безусловно, Беларусь приняла участие в агрессии — именно с ее территории стартовали первые ракеты, оттуда напали российские войска. Однако мы считаем, что беларуский народ не поддерживает эту идею. Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне беларуской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси», - уточнил он.

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