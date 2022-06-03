Последнее обновление: 03.06.2022 18:07

Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и военным руководством

Лукашенко заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными этой страны начинается серьезное противостояние.

"Польша - вы видите - и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится», - заявил Лукашенко, - «уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику".

По его словам, с украинской стороны скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит вооруженные силы, и военные это видят.

Также, утверждает Лукашенко, негативную реакцию внутри националистических сил в Украине, в том числе среди военных, вызывают сомнительные договоренности и обещания украинского руководства в адрес Польши.

"Они увидели, что он полякам предоставил статус. А это ведет к чему? Оттяпать запад. Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики-не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостийную, вольную Украину". Они не хотят, чтобы там были не только русские, белорусы, но и поляки. И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается. Я ж тогда сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину"...

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