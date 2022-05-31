Последнее обновление: 31.05.2022 18:44

Крупные страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата

Все крупные страны Европейского союза, кроме Италии, выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции после саммита ЕС, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Против статуса кандидата возражают почти все крупные государства ЕС, я бы сказал, все, кроме Италии", - сказал Драги.

По его словам, решение о предоставлении статуса кандидата в настоящее время непредсказуемо из-за противодействия этих стран.

"Тем не менее, нельзя исключать быстрого движения Украины в сторону ЕС. И мне кажется, что Еврокомиссия тоже согласна с этой точкой зрения", - добавил Драги.

Ранее премьер Словении Янез Янша, завершающий работу в должности, сказал, что в ЕС есть разногласия по поводу расширения блока, и есть страны, которые хотели бы держать страны-аспиранты за его пределами как можно дольше.

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