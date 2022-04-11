В марте годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 15,9%

Потребительские цены на товары и услуги в марте 2022 года выросли на 15,9% в годовом выражении, сообщил Белстат РБ.

В январе годовая инфляция составила 10,4%, в феврале – 9,99%.

По сравнению с февралем 2022 года цены в марте выросли на 6,1%. С начала года рост цен уже составил 9,4%

Продовольственные товары в марте подорожали на 15,6% в годовом выражении (к марту 2021 года), на 4,2% к февралю и на 7,6% с начала года.

Непродовольственные товары подорожали соответственно на 18,7%, 10,8% и 12,1%, цены и тарифы на услуги – на 12,7%, 3,3% и 8,9%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 107%, с декабрем 2021 г. – 109,3%.