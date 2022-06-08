Администрация США попытается получить от Конгресса $4,3 млрд для замены российского урана

Администрация президента США Джо Байдена пытается заручиться поддержкой со стороны Конгресса, чтобы выделить средства для отказа от импорта российского топлива для ядерных реакторов и наладить закупки обогащенного урана у американских производителей на сумму $4,3 млрд.

Сотрудники Минэнерго США встречались с ключевыми законодателями и заявили, что "такое финансирование необходимо срочно, поскольку любая приостановка российских поставок чревата сбоями в работе коммерческих ядерных реакторов", передает Интерфакс.

План рассчитан на стимулирование развития отрасли по обогащению урана внутри страны, а также других шагов, необходимых для превращения урана в топливо для реакторов.

Переговоры администрации с законодателями проходят на фоне того, что администрация Байдена рассматривает возможность введения санкций в отношении импорта обогащенного урана из России в связи с украинской проблемой, а также с учетом возможного решения Москвы о прекращении импорта.

В то же время, США будет нелегко дать толчок развитию отечественной урановой промышленности. В стране осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению урана - завод в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd. - британско-германо-голландскому консорциуму.

На долю России приходилось 16,5% урана, импортируемого в США в 2020 году, и 23% обогащенного урана, необходимого для питания коммерческих ядерных реакторов США.