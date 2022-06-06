Власти Беларуси отказались от повышения тарифов на тепло и электроэнергию с 1 июня

Белорусские власти отказались от традиционного второго этапа повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 июня (в рамках повышения в год не более чем на 5 долларов), пытаясь таким образом хоть как-то совладать с разогнавшейся инфляцией, а также реагируя на укрепление белорусского рубля к доллару.

«В текущем году тарифы, установленные для населения на теплоснабжение и электроэнергию, используемую для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), сохранятся на уровне 1 января 2022 года», - сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение оперативно-ситуационного штаба при Совмине.

«Снижение финансовых расходов населения по оплате данных коммунальных услуг до конца года составит около 17 млн. рублей», - также сказано в сообщении.