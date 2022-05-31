Россия перекрыла газ Нидерландам из-за отказа платить рублями

«Газпром» перестал поставлять газ в Нидерланды из-за отказа страны платить рублями, говорится в сообщении компании в Telegram.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях», — объявила компания, уточнив, что на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» так и не получил платеж.

По новой схеме оплаты газа, которая действует с апреля, иностранные покупатели из списка недружественных стран (таковыми российское правительство считает все страны ЕС, США, Британию и ряд других государств) должны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый.

Поступившие на валютный счет средства банк должен самостоятельно конвертировать в рубли на Московской бирже, после чего зачислить рубли на второй счет.

В середине апреля правительство Нидерландов сообщило, что не разрешает компаниям страны новые правила оплаты газа, так как они, по мнению Амстердама, нарушают санкции ЕС. В королевстве сообщили, что подготовились к полному прекращению подачи газа, удвоив свои возможности импорта СПГ.

GasTerra объявила, что не будет выполнять требования «Газпрома» о переходе на новую схему оплаты топлива, 30 мая. В компании считают, что новые условия покупки российского газа в рублях могут привести к нарушению введенных Евросоюзом санкций, а также другие финансовые и операционные риски. Так, например, таким риском, по мнению компании, является обязательное требование открыть счета в российском банке и контроль над ним «со стороны российского режима». «Газпром» в ответ предупредил компанию, что остановит поставки топлива.

Нидерланды входили в число крупнейших европейских покупателей российского газа, заняв шестое место после Германии, Италии, Турции, Австрии и Франции. В 2020 году страна импортировала 11,8 млрд куб. м. российского газа.