Мининформ Беларуси пожаловался, что никак не может опровергнуть фейк о том, что в Беларуси якобы запрещена к продаже антиутопия Джорджа Оруэлла «1984».

Информация в белорусских медиа о запрете со ссылкой на копию соответствующего распоряжения появилась 18 мая.

Ведомство утверждает, что в тот же день опровергло эту информацию, однако, судя по всему, для опровержения было использовано медиа, которое не пользуется популярностью и доверием у homo sapiens.

«Первое опровержение новости Мининформ дал телеканалу ОНТ в тот же день, когда слух распространился: «Это фейк, никто эту книгу не запрещал и не мог, так как она не признана ни экстремистской, ни еще какой-либо вредной, чтобы изъять ее из продажи». Однако обсуждение этой темы продолжается до сих пор (в том числе и в многочисленных зарубежных СМИ – ред.)», - жалуется белорусское министерство «правды».

«Солидные издания, называющие себя «СМИ», не должны так бурно реагировать на фейковые вбросы экстремистских источников», - посетовали в Мининформе.