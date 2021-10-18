МВД Беларуси грозит объявить экстремистскими формированиями несколько телеграм-каналов

Начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси Вячеслав Орловский сообщил, что экстремистские Telegram-каналы и чаты в ближайшие дни могут быть признаны экстремистскими формированиями, в этом случае их создателям и аудитории может грозить уголовная ответственность.

"Благодаря постановлению Совета министров вступает в силу новый юридический институт - экстремистских формирований, - сказал он в эфире белорусского ТВ в воскресенье.

«Экстремистское формирование - это объединение людей, какая-то группа граждан, которые объединились благодаря тем же телеграм-ресурсам. У нас есть, конечно же, в разработке такие ресурсы, которые в самое ближайшее время, буквально в самые ближайшие дни, будут признаны экстремистскими формированиями", - уточнил он.

По его словам, встанет вопрос об уголовном преследовании создателей, администраторов и активных участников таких ресурсов, которые своими репостами и другими действиями причиняют вред интересам национальной безопасности, передает ТАСС.

"Вот по отношению к ним встанет вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Поэтому я прошу всех граждан остаться в стороне от этих отъявленных экстремистов, взять и отписаться от этих каналов, обезопасить себя от любых вопросов со стороны правоохранительных органов", - сказал Орловский.

Он сообщил, что, по его данным, в Telegram действуют 327 таких каналов и чатов. Он отметил, что уголовная ответственность - это не единственное последствие для участников экстремистских формирований. "Дело в том, что законом о противодействии экстремизму предусмотрен пятилетний запрет для таких граждан после отбытия наказаний на занятия педагогической деятельностью, на государственную службу, на военную службу, на возможность иметь огнестрельное оружие, на работу с различными веществами наркотического характера, взрывчатого".

Что касается создателей Telegram-каналов, которые находятся за пределами страны, то представитель МВД отметил, что, безусловно, "в отношении них будет вестись уголовное преследование". "Я уверен: бесконечно там, за границей, находиться они не смогут. Когда-нибудь и они раскаются и вернутся в нашу страну, - отметил Орловский. - Но не будем забывать и о тех, кто, находясь в этой стране, в нашей Беларуси, помогает им и финансированием, и организационно, помогает и предоставлением информации, дезинформирующей население. Поэтому в первую очередь мы будем работать против тех, кто находится в нашей стране. А придет время - вопросы поставим перед теми, кто находится сейчас за границей".