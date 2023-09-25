Прокуратура РБ потребовала изъять «экстремистскую» литературу из сельских библиотек

Прокуратура Минской области выявила наличие в электронных каталогах центральных и сельских библиотек книжных изданий, объявленных судами «экстремистскими материалами» , и потребовала исключить их из списков, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В ходе мониторинга предложений о прочтении литературы установлено, что в каталогах содержится информация о девяти книгах, признанных решениями суда Центрального района Минска экстремистскими материалами», - говорится в сообщении.

«Прокуроры районов вынесли руководителям девяти библиотек предписания, в которых потребовали незамедлительно устранить выявленные нарушения законодательства о противодействии экстремизму», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Центральный суд Минска признал «экстремистскими» в том числе книги «Беларусь на распутье» Анатолия Тараса, «Балада пра маленькi буксiр» Иосифа Бродского в переводе на белорусский, «Айчына: Маляўнiчая гiсторыя» Владимира Орлова, «Апошняя кнiга пана А.» Ольгерда Бахаревича.