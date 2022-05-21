Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти

Венгрия предлагает ввести эмбарго на морские поставки российской нефти при сохранении работы нефтепроводов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Если Европейский Союз хочет наказать Россию в нефтяной сфере, тогда пусть вводит эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют, безусловно, крупнейшую часть от общих поставок российской нефти в Европу, тогда как поставки по трубопроводам составляют наименьшую часть", - сказал он в опубликованном интервью Fox News, передает Интерфакс.

"И, если для них сделать исключение, наши экономики могут продолжить функционирование, а ЕС достиг бы своей цели", - добавил он.

"Посмотрим, согласятся ли другие государства-члены, согласится ли Еврокомиссия, и высокий представитель с нашим предложением"", - заявил венгерский министр.

Сийярто сообщил, что Будапешт не сможет закупать достаточно нефти из других источников в случае введения эмбарго на российские энергоносители.

"Если мы будем отрезаны от российской нефти, будет физически невозможно закупить достаточно нефти из каких-либо других источников, чтобы обеспечить нашу страну и нашу экономику", - сказал министр.

По его словам, экономика Венгрии "будет убита без российского топлива".

"Для того, чтобы технологически трансформировать процесс переработки и иметь возможность перерабатывать нефть не из России, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро", - добавил Сийярто.

"Еврокомиссия уже предложила шесть пакетов санкций, пять из них поддержали все, в том числе Венгрия. Теперь же шестой пакет создает для нас огромные проблемы", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он отметил, что 65% поставок нефти в его страну поступает именно из России.

Страны ЕС пока не могут согласовать очередной пакет санкций против РФ, предусматривающий, в частности, эмбарго на российскую нефть. Считается, что эти санкции блокирует, прежде всего, именно Венгрия.