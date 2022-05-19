Польша отправит в Украину 25 тысяч тонн бензина

Украина получит 25 тыс. тонн бензина из польских запасов, сообщила замминистра экономики Украины Юлия Свириденко после встречи в Киеве с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой.

Свириденко напоминила, что до войны 97% топлива в Украину поставлялись из России и Беларуси. Сегодня эти направления закрыты. Кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ.

По ее словам, в рамках помощи из польских запасов будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, что позволит сбалансировать рынок горючего. Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели.

В свою очередь Анна Москва отметила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива.