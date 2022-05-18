Еврокомиссия оценила отказ от российских нефти и газа в 300 млрд. евро

Европейская комиссия официально представила в среду план REPowerEU по быстрому снижению зависимости от российского ископаемого топлива и ускорению перехода к "зеленой" экономике.

Представляя его, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что для энергетической независимости ЕС от России нужно около 300 млрд евро, пишет УНН.

"Мы мобилизуем около 300 миллиардов евро. Приблизительно 72 миллиарда евро в виде грантов и 225 миллиардов евро в виде кредитов. Это будет включать некоторое финансирование — до 10 миллиардов евро — на недостающие звенья для (поставок) газа и СПГ, чтобы ни одно государство-член не осталось без тепла. И до 2 млрд евро на нефтяную инфраструктуру с учетом прекращения отгрузки российской нефти. Все остальное финансирование пойдет на ускорение и расширение перехода к чистой энергии", - сказала фон дер Ляйен.

Так, Европейская комиссия назвала представленный план REPowerEU своим ответом на "трудности и сбои на мировом энергетическом рынке, вызванные вторжением России в Украину".

"Существует двойная необходимость преобразовать энергетическую систему Европы: покончить с зависимостью ЕС от российских ископаемых видов топлива, которые используются в качестве экономического и политического оружия и обходятся европейским налогоплательщикам почти в 100 миллиардов евро в год, и решить проблему климатического кризиса", - указывают в ЕК.

Меры в плане REPowerEU предполагают энергосбережение, диверсификацию энергоснабжения и ускоренное развертывание возобновляемых источников энергии для замены ископаемого топлива в домах, промышленности и производстве электроэнергии.

"Энергосбережение — самый быстрый и дешевый способ справиться с текущим энергетическим кризисом. Поэтому мы повысим целевой показатель энергоэффективности ЕС на 2030 год с 9% до 13%. И мы увеличиваем цель к 2030 году для возобновляемых источников энергии в ЕС с 40% до 45%. И мы предпримем множество действий, чтобы расширить масштабы и ускорить переход на экологически чистую энергию", - отметила фон дер Ляйен.

Например, с ее слов, ЕК предлагает ускорить процедуры выдачи разрешений на возобновляемые источники энергии и связанную с ними инфраструктуру, такую как сети.

"Мы предлагаем к 2025 году установить солнечные панели на крышах коммерческих и общественных зданий, а к 2029 году — на новых жилых зданиях", - добавила она.

"Это амбициозно, но реалистично. Мы знаем, что когда Европа действует сообща, у нее больше влияния", - отметила глава ЕК.

С ее слов, лидеры правительств 27 стран ЕС также договорились о создании платформы для совместных закупок газа, СПГ и водорода.

"В рамках нашего плана REPowerEU мы предлагаем оперативный путь вперед с совместным механизмом закупок и совместным взаимодействием со странами-поставщиками. Таким образом, мы можем обеспечить импорт энергоносителей, в которых нуждаемся, без конкуренции между нашими государствами-членами. Все это, конечно, потребует огромных инвестиций и реформ", - отметила она.

Как отметили в Еврокомиссии, достижение целей REPowerEU "нуждается в дополнительных инвестициях в размере 210 миллиардов евро к 2027 году". "Это первоначальный вклад в нашу независимость и безопасность. Сокращение импорта ископаемого топлива из России также может сэкономить около 100 миллиардов евро в год. Эти инвестиции должны быть сделаны частным и государственным секторами, а также на национальном, трансграничном уровне и уровне ЕС", - отметили в ЕК.