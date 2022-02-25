Лукашенко признал, что не в силах победить мировую инфляцию

Лукашенко сегодня объяснил высокую инфляцию в Беларуси тем, что не может победить инфляцию в мире, признав при этом, что тяжело жить с инфляцией 9% с лишним за год.

"Цены, ценообразование - самые тяжелые проблемы не в плане того, чтобы сдержать цены. У нас, откровенно говоря, диктатура в этом плане: сказать - завтра вообще не дернется ни одна цена", - заявил Лукашенко, но признал, что эта диктатура не сработает.

"Инфляция в основном со стороны к нам приходит, потому что там обесценились деньги, там до сих пор производство не восстановилось. Рост на нефть, металлы и прочее, в два-три раза подорожали. И как я буду сдерживать цену на трактор, к примеру? Если я ее начинаю сдерживать, производство развалится, потому что у них цена низкая, а себестоимость растет. Она превысит цену самого изделия - производство остановится. Поэтому это очень тонкая тема. Я понимаю, она бьет по людям, но мы не живем в изолированном мире. И вы знаете, даже Америка, которая вроде самодостаточная, имеет практически ту же инфляцию (7% - ред.), что и у нас", - сказал Лукашенко.

"Мы показываем реальную инфляцию. Да, тяжело - 9% с лишним за год. Но жить-то можно. И в этой ситуации нам надо просто выжить", - посетовал пенсионер.

"Цены, где надо, придерживаем, где надо, сдерживаем. Цены, допустим, на отечественные продукты питания нам понятны: там мы все считаем. Импортные - покупаем по мировым ценам, поэтому и идет эта инфляция", - уточнил он.