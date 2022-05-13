Зеленский заявил об очевидности стратегического поражения России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стратегическое поражение России в войне с Украиной "очевидно уже всем в мире".

"Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами", - сказал глава государства.

Зеленский призвал украинцев "бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне - защитить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность".

Он сообщил, что в четверг, в международный день медицинской сестры награждал медицинских работников, передает BBC.

"За время боевых действий с 24 февраля российские войска разрушили 570 заведений здравоохранения. Полностью уничтожили 101 больницу. Что это такое? Это глупость. Это варварство. Это самоуничтожение России как государства, на которое хотя бы кто-нибудь в мире мог смотреть как на культурную нацию", - сказал Зеленский.