РФ использовала против Украины 10-12 гиперзвуковых ракет

Россия применила от 10 до 12 единиц гиперзвукового оружия в ходе войны в Украине, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

При этом он уточняет, что у США пока нет данных, что во время для недавних ракетных ударов в Одессе использовались именно гиперзвуковые ракеты "Кинжал", как заявляли в Одесской областной военной администрации.

Представитель Пентагона также признал, что США пока не имеют систему "идеального подсчета" количества использованного РФ гиперзвукового оружия.

Первым доказанным случаем использования РФ гиперзвукового оружия стал ракетный удар по полигону "Яворов" во Львовской области.