С начала российского вторжения в Украине погиб 3541 мирный житель

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погиб 3541 мирный житель, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"С 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до полуночи (по местному времени) 11 мая 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 7326 жертв среди гражданского населения страны: 3541 погибших и 3785 раненых", — говорится в сообщении.

По данным ООН, среди погибших: 1300 мужчин, 844 женщины, 77 девочек и 93 мальчика, а также 69 детей и 1158 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Получили ранения: 590 мужчин, 428 женщин, 90 девочек и 98 мальчиков, а также 167 детей и 2412 взрослых, пол которых неизвестен.

Как отметили, большинство людей погибло от взрывного оружия с широкой зоной поражения — тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.