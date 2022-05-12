ЕС оценил в 195 млрд евро соскок с российской энергетической иглы

Европейский союз должен инвестировать дополнительно 195 миллиардов евро в течение следующих пяти лет, чтобы избавиться от зависимости от российской энергии.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Ожидается, что в середине следующей недели Брюссель представит план обеспечения ЕС долгосрочной энергией без ископаемого топлива из России. С этой целью Комиссия хочет поставить более амбициозные цели по расширению использования возобновляемых источников энергии и энергосбережению.

Цель стратегии состоит в том, чтобы быстро снизить зависимость от ископаемого топлива из России за счет перехода к энергетическому сектору.

К 2030 году 45% энергии в ЕС должно поступать из возобновляемых источников вместо ранее запланированных 40%. Это увеличило бы мощность экологически чистой энергии до 1236 гигаватт по сравнению с 511 гигаватт сегодня — больше, чем изначально предусматривалось в климатическом пакете ЕС.

Согласно проекту, к 2028 году количество солнечных энергосистем должно увеличиться более чем в два раза, до 300 гигаватт. Комиссия также полагается на безвредный для климата водород, который, например, производится из "зеленой" электроэнергии.

К 2030 году 10 миллионов тонн его будут производить в ЕС и еще 10 миллионов тонн будут импортировать. При этом к концу десятилетия предлагается снизить энергопотребление не менее чем на 13% вместо запланированных ранее 9%.

В целом, согласно проекту, эта стратегия может сэкономить ЕС около 80 миллиардов евро в год на импорте российского газа, 12 миллиардов на импорте нефти и 1,7 миллиарда на импорте угля.