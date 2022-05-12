Президент и премьер Финляндии официально поддержали членство в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (СДП) поддержали членство страны в Североатлантическом альянсе.

"Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно скорее", – говорится в совместном заявлении президента и главы правительства Финляндии, передает Yle.

Ниинистё и Марин выразили надежду, что необходимые шаги будут сделаны в ближайшие дни.

Они подчеркнули, что для формирования позиции в парламенте и обществе нужно время. В частности, требуются консультации с Альянсом и Швецией.

Марин и Ниинистё выразили уверенность, что членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии.

Накануне Ниинистё подчеркнул, что раньше Финляндия и Швеция оставались внеблоковыми по собственному желанию, однако после начала войны в Украине ситуация изменилась. "И когда спрашивают, как Россия отнесется к вступлению Финляндии в НАТО... Если это случится, то я бы сказал, что вы сами к этому привели. Посмотрите в зеркало", – подчеркнул президент страны.

После начала войны в Украине большинство финнов впервые высказались за вступление в НАТО, передает УНН. По данным опроса Yle, поддержка членства в Альянсе выросла до 76%. Кроме того, сейчас 84% финнов видят в России значительную военную угрозу.