Финляндия планирует подать заявку в НАТО в ближайшие недели

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, сообщил зампред Комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.

Швеция также вскоре может принять решение о вступлении, передает УНН со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Ранее финские политики встретились со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, представителями комитетов по иностранным делам и обороне и министром иностранных дел Анн Линде и главой минобороны Петером Хультквистом.

"Я сказал, что Финляндия имеет сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим делом", - сообщил Туомиоя.

Финский депутат Юси Халла-ахо рассказал, что шведов интересовал процесс и принятие решения Финляндией в связи с возможным членством в НАТО. Он также отметил, что в ходе заседания финского и шведского комитетов стало ясно, что шведское правительство пытается ускорить собственный процесс вступления в НАТО.