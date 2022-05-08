Экс-глава НАТО посоветовал Финляндии вступить в блок «прямо сейчас»

Финляндия и Швеция должны присоединиться к НАТО сейчас, пока Россия сосредоточена на военной операции на Украине, заявил бывший глава альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.

«Я думаю, что у двух стран есть возможность присоединиться, именно сейчас, потому что Путин занят другим. Он ничего не может с этим поделать», — подчеркнул Расмуссен.

В то же время даже если заявка Финляндии и Швеции будет рассматриваться в срочном порядке, то процесс присоединения к НАТО все равно займет «несколько месяцев», так как необходимо, чтобы заявка прошла все 30 парламентов стран-участниц, предупредил экс-глава Североатлантического альянса.

Он заключил, что в течение этого периода блок должен обеспечить безопасность двух стран, «как если бы они уже были членами НАТО».

Сейчас в НАТО входят 30 стран, Финляндия и Швеция имеет статус стран — партнеров блока. Активное обсуждение вопроса об их возможном вступлении в альянс началось на фоне российской спецоперации на Украине.