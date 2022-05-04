Последнее обновление: 04.05.2022 17:09

В Беларуси ратифицировано соглашение с Россией о перевозке ядерных материалов

Верхняя палата Беларуси ратифицировала соглашение с Россией о перевозке ядерных материалов, сообщила пресс-служба парламента.

"Заключение соглашения необходимо для урегулирования актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в области транспортирования свежего ядерного топлива Белорусской атомной электростанции, отработавшего ядерного топлива от АЭС и продуктов переработки отработавшего ядерного топлива, а также для выполнения международных обязательств Республики Беларусь по физической защите ядерного материала", - говорится в сообщении.



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