В Беларуси ратифицировано соглашение с Россией о перевозке ядерных материалов

Верхняя палата Беларуси ратифицировала соглашение с Россией о перевозке ядерных материалов, сообщила пресс-служба парламента.

"Заключение соглашения необходимо для урегулирования актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в области транспортирования свежего ядерного топлива Белорусской атомной электростанции, отработавшего ядерного топлива от АЭС и продуктов переработки отработавшего ядерного топлива, а также для выполнения международных обязательств Республики Беларусь по физической защите ядерного материала", - говорится в сообщении.