Частные НПЗ в Китае увеличили закупки нефти из России

Независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае стали активнее закупать российскую нефть.

Об этом во вторник вечером сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на отраслевые исследования.

По данным издания, НПЗ, расположенный в провинции Шаньдун, получил квоту на импорт нефти из РФ от китайских государственных трейдеров, которые отказываются подписывать новые контракты с российскими контрагентами, опасаясь санкций со стороны США.

Согласно данным судовых брокеров и операторов, владельцы не менее шести крупных танкеров, каждый из которых способен перевозить до 2 млн баррелей сырья, заключили соглашения о транспортировке нефти российской марки Urals в КНР, Индию и другие страны.

По мнению руководителя департамента по инвестиционным отношениям бельгийской судоходной компании Euronav Брайана Галлахера, китайским компаниям выгодно приобретать нефть марки Urals, стоимость которой примерно на $35 за баррель ниже, чем эталонной марки Brent, передает ТАСС.

Аналитическая компания Kpler подчеркнула, что объем закупок Китаем российской нефти и нефтепродуктов за последний месяц на 86 тыс. баррелей в сутки превышает средние показатели за аналогичный отчетный период прошлого года.

По оценке экспертов, пока речь идет о незначительном увеличении импорта нефти из РФ.