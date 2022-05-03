Последнее обновление: 03.05.2022 09:44

Польша поможет странам ЕС отказаться от энергоносителей из России

Польша готова помочь другим странам Евросоюза отказаться от российских энергоносителей, заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва, прибыв на встречу министров ЕС по вопросам энергетики в Брюсселе. Трансляция доступна на сайте ЕС.

«Мы готовы проявить солидарность и поддержать другие страны, обеспечить им нероссийские углеводороды, мы с нашей инфраструктурой готовы быть солидарными и обеспечить их в случае необходимости», — сказала министр.

Она добавила, что Польша готова поделиться опытом строительства инфраструктуры для того, чтобы быстрее стать полностью независимыми от России, передает РБК.

Польский министр также призвала страны ЕС немедленно отказаться от импорта российской нефти, отметив, что Варшава поддержит все санкции на российские углеводороды. «У нас уже есть уголь, затем идет нефть, а следующий шаг — газ», — заявила Москва.

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