Глава Курской области назвал диверсией обрушение ж/д моста у границы

Частичное обрушение конструкций моста на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый бор в Курской области было диверсией, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Информация подтвердилась, это была диверсия, поэтому заведено уголовное дело», — сказал губернатор, передает РБК.

Обрушение моста произошло 1 мая примерно в 11 часов 20 минут, сообщал ранее Старовойт. По его словам, пострадавших в результате происшествия не было. Губернатор уточнил, что по железнодорожной ветке ходили товарные составы.

В РЖД утверждают, что участок железнодорожного моста использовался для маневровой работы, он не был электрифицирован. Ситуация не повлияла на движение поездов, отмечали в компании.

Перегон Суджа — Сосновый бор относится к Московской железной дороге. Станция Суджа находится на юго-западе Курской области примерно в 16 км от границы с Украиной на Сумском направлении, Сосновый бор — в 20 км.