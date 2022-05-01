Последнее обновление: 01.05.2022 19:17

елгородский губернатор сообщил о пожаре на территории объекта Минобороны

Под Белгородом произошел взрыв, сообщил российский телеканал НТВ, опубликовав фотографии со столбом дыма.

В соцсетях также появляются множественные сообщения о том, что взрыв произошел в Стрелецком, это населенный пункт поблизости от Белгорода, сообщалось и о том, что там расположен склад боеприпасов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории объекта Минобороны в регионе — на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар. По словам Гладкова, пострадал местный житель, он получил легкое ранение.

В приграничных с Украиной областях, в том числе в Белгородской, в последние дни произошло несколько взрывов и пожаров на топливных базах и складах боеприпасов.

Украинские официальные лица по этому поводу мрачно шутили, что это "карма", но ожидать от них прямого подтверждения или опровержения не приходится: в субботу советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что по поводу всех возможных атак на российской территории Киев принимает политику стратегической двусмысленности: такую же, пояснил он, как Израиль по вопросу о том, обладает ли он ядерным оружием - официально это никогда не подтверждается и не опровергается, хотя эксперты не сомневаются, что ядерное оружие у Израиля есть.

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