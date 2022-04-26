Россия и Индия ведут переговоры о поставках угля

Российские и индийские официальные лица встретились на прошлой неделе, чтобы разрешить ситуацию с поставками коксующегося угля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в торговле и правительстве Индии.

Россия обеспечивала около 30% потребностей в коксующем угле Европейского союза, Японии и Южной Кореи, в то время как Индия планировала удвоить свой российский импорт примерно до 9 млн т в 2022 году. Импорт составляет около 85% общих потребностей Индии в коксующемся угле, в прошлом году Нью-Дели подписал соглашение об импорте из России.

Однако из-за проблем с обработкой платежей и логистикой в результате санкций против России у Индии возникли сложности с доставкой угля. Кроме того, Австралия — крупнейший поставщик коксующегося угля в Индию, подняла цены с $200 до $700 за тонну в этом году. Складывающаяся ситуация вызвала беспокойство у производителей стали в Индии по поводу их поставок.

На этом фоне официальные лица индийского правительства и руководители индийской металлургической компании JSW Steel встретились с делегацией из России в Нью-Дели в пятницу, 23 апреля, сообщили источники агентства. По словам источников, российская делегация попросила индийских представителей посетить Москву, чтобы решить, как обеспечить бесперебойную поставку коксующегося угля, в то время как государственное Управление по производству стали Индии потребовало улучшения страхового покрытия поставок.

В марте импорт угля в Индию из России вырос до максимума за два года, сообщает РБК. Он составил 1,04 млн т, что является рекордом с января 2020 года. В апреля Индия заявила о планах удвоить импорт российского коксующегося угля. В 2021 году на Россию приходилось только 2% от всего импорта угля.