Генпрокуратура РБ направила в суд дело на сотрудников БелаПАН

Прокуратура города Минска направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении сотрудников белорусского информационного агентства БелаПАН Андрея Александрова, Ирины Злобиной, Дмитрия Новожилова и Ирины Левшиной.

В сообщении говорится, что «в зависимости от роли каждого в противоправных деяниях им в разном сочетании инкриминированы:

- подготовка с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года не менее 260 лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, путем оплаты административных штрафов, счетов за питание в местах содержания и отбывания административных арестов, счетов за услуги адвокатов, участвующих в административных и уголовных процессах, а также оказывающих иную юридическую помощь (Александров, Злобина) (ч.2 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

оказание помощи иностранной организации «БАЙХЭЛП» и ее представителям в деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (Александров, Злобина) (ч.1 ст.356 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

создание из числа работников ЗАО «БЕЛАПАН» и иных лиц группы граждан, которая в 2020-2021 годах осуществляла экстремистскую деятельность в виде создания и размещения на интернет-ресурсах ЗАО «БЕЛАПАН» материалов с признаками экстремизма, а также и руководство таким формированием (Александров, Новожилов, Левшина) (ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

уклонение от уплаты ЗАО «БЕЛАПАН» налогов при упрощенной системе налогообложения за 2015 – 2020 годы и подоходного налога с физических лиц за февраль 2015 года – апрель 2021 года путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что повлекло причинение государству ущерба в размере около 450 тыс. рублей (Александров, Новожилов) (ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В ноябре 2021 года КГБ Беларуси признал белорусское частное информационное агентство БелаПАН экстремистским формированием, а его сотрудников - лицами, осуществляющими экстремистскую деятельность.