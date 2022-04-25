Азербайджан исключил оплату российского газа в рублях

Азербайджан не будет расплачиваться за импортируемый из России газ в рублях, сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR.

«В СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности», — говорится в заявлении компании, передает Интерфакс.

Ранее 25 апреля директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар сообщил, что Россия активно переходит на расчеты в нацвалютах с Арменией и Азербайджаном. По его словам, около 30% торговли с Баку идет в рублях. Однако он не упоминал, что Азербайджан будет оплачивать в рублях газ, утверждает РБК.

В июле 2021 года «Газпром» и «Азерконтракт» подписали договор о сезонном обмене природным газом. Соглашение действует до 2023 года.

Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон. Объемы поставок зависят от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.

Техническую реализацию соглашения в плане приема и отправки газа с азербайджанской стороны исполняет SOCAR.