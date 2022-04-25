Еврокомиссия не смогла заручиться достаточной поддержкой нефтегазового эмбарго против РФ

Еврокомиссия, работающая сейчас над шестым пакетом санкций, пока не видит достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС для введения полного эмбарго на российские нефть и газ.

Это касается и альтернативных санкций, таких как штрафной тариф на поставку российской нефти и газа, заявил в интервью Die Welt и другим европейским СМИ Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

"Остановка импорта нефти и газа или запретительный тариф были бы важны, чтобы оказывать давление на Путина и усадить его за стол переговоров", - сказал Боррель.

"Но сейчас у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу", - признал глава дипломатии Евросоюза.

Саммит ЕС состоится только через пять недель, 30 и 31 мая, но "судя по всему, топ-дипломат ЕС не ожидает никаких решений раньше".

Некоторые страны ЕС, пишет издание, решительно выступают против эмбарго. Германия и Австрия, получающие большую часть своего природного газа из России, решительно высказались против прекращения поставок нефти и газа до тех пор, пока не будут найдены достаточные альтернативные источники поставок. "Мантра немецкого, а также австрийского федерального правительства звучит так: зависимость от поставок энергоносителей из России должна быть снижена, но таким образом, чтобы задетые страны ЕС не пострадали больше, чем Россия", - указывается в статье.

Венгрия, как указано, категорически исключила запрет на импорт. Недавно переизбранный премьер-министр страны Виктор Орбан, близкий к Путину, недавно заявил, что наложит вето на любую форму энергетического эмбарго, указав, что такой шаг "убьет" Венгрию.

Это огорчает Борреля. "Некоторые государства-члены очень четко заявили, что не поддержат эмбарго или штрафные пошлины на российскую нефть или газ. Это значит, что у нас пока нет единодушия в ЕС, чтобы принять решение об эмбарго или тарифе на данный момент", — сказал он.

"Поэтому окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе", - добавил глава дипломатии ЕС.

"В принципе, нефтяное эмбарго более вероятно, чем запрет на импорт газа, потому что странам ЕС легче найти альтернативных поставщиков", - отмечает при этом издание.

И добавляет, что сейчас в Брюсселе обсуждается ряд альтернатив эмбарго. Премьер-министр Италии Марио Драги неоднократно предлагал ограничение цен как альтернативу нефтяным и газовым санкциям. Покупатели нефти в странах ЕС будут вынуждены платить за российскую нефть меньше, чем просит Россия.

В случае с газом, как указано, договориться об эмбарго гораздо сложнее, потому что на поиск альтернативных источников уходит больше времени. По словам Борреля, страны ЕС всеми силами стремятся стать независимыми от российского газа.

"Весь ЕС находится в кризисном режиме. Каждый раз, когда я звоню министру иностранных дел из страны-члена и спрашиваю, где он или она находится, они отвечают, что покупают газ. Они на Ближнем Востоке, Конго, Алжире, в любой точке мира, покупают там газ", – указал Боррель.

Главный дипломат ЕС предполагает, что другие страны-члены объявят о новых соглашениях с альтернативными поставщиками в ближайшие дни. "ЕС уже резко уменьшил свою зависимость от российских поставок энергоносителей в течение нескольких недель, и Путин скоро заметит это в финансовом плане", - сказал Боррель.

"Нам нужны достаточные альтернативные источники поставки газа, если мы хотим обойтись без российского газа. В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия болезненно почувствует, что доходы от нефтегазового бизнеса будут утрачены", - добавил он.

Главный дипломат Евросоюза также признает, что страны ЕС и сам союз были слишком наивны в отношении Путина. "Европа слишком поздно осознала, насколько опасен Путин. Мы должны были снизить нашу зависимость от российской нефти и газа гораздо раньше, и можно справедливо критиковать, что мы этого не сделали", – сказал Боррель.