Россия пытается поднять из затонувшей "Москвы" ракеты и секретные документы

Россия пытается достать из затонувшей "Москвы" ракеты и секретные документы, пишет немецкое издание Bild.

Указано, что на месте, где затонул российский крейсер "Москва", работает специальный спасательный корабль "Коммуна". Это судно было спущено на воду еще в 1912 году и считается одним из самых старых боевых кораблей в вооружении российского ВМФ.

Из-за размеров "Москвы" (187 метров в длину) 110-летней "Коммуне" вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер полностью, передает УНН.

"Но будут попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование", - отмечает издание.