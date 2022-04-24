Россия ударила ракетами по жилой зоне Одессы

Россия 23 апреля нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого был частично разрушен многоэтажный дом, еще одна ракета угодила в кладбище.

Ракеты были выпущены с самолетов стратегической авиации ТУ-95 РФ из акватории Каспийского моря. Минобороны РФ объявило, что целью ракетного удара по Одессе 23 апреля был "логистический терминал на военном аэродроме, на котором хранилась большая партия иностранного вооружения, поступившая от США и европейских стран".

Сейчас известно о гибели 8 человек, среди которых трехмесячная девочка, пострадали 18 человек. Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 человек.