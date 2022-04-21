Украина требует от России срочный гуманитарный коридор из "Азовстали"

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к мировым лидерам с призывом помочь с организацией гуманитарного коридора из Мариуполя.

"Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"! Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех надо вытащить из Азовстали сегодня!",- написала она в Telegram.

Вице-премьер призвала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали", передает УНИАН.

"Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий", - подчеркнула она.