Последнее обновление: 21.04.2022 14:22

Австрия отказалась от российской нефти, от газа пока не может

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Австрия перестала получать нефть из России.

"Покупка нефти в России всегда была очень низкой, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка", - сообщил представитель австрийской нефтегазовой компании OMV, пишет Kronen Zeitung.

По данным Статистического управления Австрии и Ассоциации нефтяной промышленности, импорт из России составлял около 7,8%.

Важнейшим поставщиком нефти в Австрию уже много лет является Казахстан, доля импорта которого составляет 38,9%. На втором и третьем месте Ливия с 22,1% и Ирак с 20,7%.

Ранее в Австрии заявили, что смогут отказаться от российского газа только через несколько лет.



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