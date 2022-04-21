Последнее обновление: 21.04.2022 06:54

Россия уже 27 апреля может организовать «референдум» о создании "ХНР"

Оперативное командование "Юг" украинской армии утверждает в вечерней сводке за среду, что российские оккупационные власти назначили день "референдума" о создании т.н. "Херсонской народной республики" на 27 апреля.

"На Херсонщине оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дату имитации народного волеизъявления перенесли на 27 апреля. Пытаясь ускорить легитимизации оккупационной власти, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен на середину недели, в рабочий день, дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, в заготовленном сценарии - известный результат", - комментирует оперативное командование "Юг".

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