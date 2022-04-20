Путин будет добиваться «нормализации жизни» в ДНР и ЛНР

Россия будет действовать последовательно, чтобы жизнь в Луганской и Донецкой народных республиках нормализовалась, заявил Путин.

"Мы будем действовать последовательно. Мы добьемся положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется, она будет меняться к лучшему", - сказал Путин, которого цитирует Интерфакс.

Он отметил, что на протяжении последних восьми лет в ЛНР продолжались бомбежки и боевые действия.

"Именно трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают. Прежде всего, целью этой операции является помощь людям, помощь нашим людям, проживающим на Донбассе", - заявил Путин.