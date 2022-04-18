РФ может атаковать базу НАТО, чтобы помешать поставкам оружия в Украину

Президент РФ Владимир Путин может рассмотреть возможность нанесения удара по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину.

Такое мнение высказал бывший первый советник британского правительства по национальной безопасности Питер Рикеттс, передает Daily Mail. Он считает, что Путин становится "все отчаяннее, чтобы подавить поток оружия" в Украину.

"Скорее всего, я думаю, что они ищут какой-то способ предотвратить или ограничить этот поток оружия в Украину. Итак, мы можем увидеть атаки на конвои или самолеты, которые доставляют оружие с запада. В крайнем случае, возможно, какой-то ракетный удар по базе в НАТО, где готовили вооружение для Украины. И это, бесспорно, поставит перед странами НАТО настоящую дилемму", - считает Рикетт.

Он также считает, что война в Украине "может длиться многие годы". Он опасается, что конфликт движется к "тупику, когда Россия удержит достаточно значительную часть страны", а Украина не согласится на соглашение об урегулировании, передает Украина.

"Я считаю, что президент Путин хочет, чтобы мы все боялись, что он может захотеть применить ядерное оружие в Украине, что станет серьезной эскалацией и обеспечит изоляцию России во всем мире", – добавил Рикеттс.

Ранее, Россия направила США официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки Украине вооружения "подливают масла" в конфликт и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

В Министерстве иностранных дел России подтвердили существование такой ноты. При чем ее направили не только Штатам, но и другим странам, которые помогают Украине оружием.