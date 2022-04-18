Почти 50 процентов немцев недовольны работой канцлера Шольца

Согласно опросу INSA для немецкого издания BILD, 49 процентов недовольны работой Олафа Шольца, довольны остались - 38 процентов.

Отмечается, что с момента вступления в должность Шольца это самый высокий показатель недовольства его деятельностью, сообщает УНН.

В целом действиями федерального правительства недовольны 55% граждан Германии, положительно их оценивают - 35%.

Правящая Социал-демократическая партия немного сдает позиции консерваторов из блока ХДС/ХСС, которых в сентябре прошлого года смогла победить впервые за 16 лет. СДПГ имеет 25% симпатиков, консерваторы - 26%.

"Зеленые", которые сейчас входят в коалицию, улучшили свои позиции на 1 процентный пункт и имеют 17% поддержки.

Опрос был проведен среди 1002 респондентов.

В последнее время в адрес канцлера Шольца раздается очень много критики из-за его нерешительности относительно введения энергетического эмбарго против РФ, а также колебания в вопросе предоставления Украине оружия.