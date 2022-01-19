Меркель отказалась от работы в ООН

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отклонила предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша занять руководящий пост в одной из структур организации.

На прошлой неделе экс-канцлер провела телефонный разговор с генсеком ООН, поблагодарила его и сказала, что не примет предложение, сообщили в офисе Меркель в среду, 19 января.

Речь шла о месте главы консультативного совета по глобальным общественным благам, которые могли бы послужить на пользу всего человечества. В числе компетенций этого органа должны оказаться вопросы международного регулирования, в частности, в области торговли или безопасности полетов.

Ангела Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 года. В октябре 2018 года она объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на выборах в бундестаг 2021 года, передает DW.

Незадолго до того, как оставить пост главы германского правительства, Меркель сказала в интервью, что больше не собирается заниматься политикой. "Я не буду разрешать политические конфликты - я занималась этим много лет: 16 лет на посту федерального канцлера, - указала она. - Сейчас я еще не знаю, чем займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову".