Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти» и РЖД

Власти Австралии включили в санкционный список 13 российских юридических лиц, следует из документа, опубликованного на сайте правительства.

В частности, под санкции попали КамАЗ, Новороссийский морской торговый порт, Росэлектроника, Объединенная судостроительная корпорация, «Севмаш», АЛРОСА, «Совкомфлот», РЖД, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком», «РусГидро», «Согаз».

Австралия уже несколько раз вводила ограничения против россиян и компаний. Так, власти запретили въезд в страну президенту Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и др.

Ограничительным мерам подверглись Фонд национального благосостояния России и Минфин, а также Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк, передает РБК.

Помимо того, под санкциями оказались бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Роман Абрамович, председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и др. Ограничения затронули официального представителя МИДа Марию Захарову, пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, телеведущего Владимира Соловьева. Им запрещен въезд, а их активы в стране будут заморожены.

Кроме того, страна запретила экспорт в Россию вин, произведений искусства, табачных изделий, трюфелей, чистокровных лошадей, жемчуга, икры. Запрет наложен на экспорт бытовой техники, мехов, ковров, гобеленов, туалетной воды и косметики, наручных часов, дамских сумок дороже $500, а также мотоциклов, мопедов и велосипедов дороже $7,5 тыс.

В ответ российский МИД запретил въезд 228 австралийцам, включая руководство страны. Ограничения затронули, в частности, премьер-министра Скотта Моррисона, министра внутренних дел Карен Эндрюс, главу Минфина Саймой Бирмингем, министра обороны Питера Даттона, главу МИДа Мариз Пэйн.